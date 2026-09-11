В ЦБ назвали пока незначительным влияние на инфляцию в РФ атак на логистику

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Влияние атак на логистическую инфраструктуру на инфляцию пока низкое и незначительное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

"Что касается атак на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное", - прокомментировала она вопрос, обсуждал ли ЦБ предметно атаки на логистическую инфраструктуру, и видит ли Банк России риски для инфляции со стороны этого фактора.