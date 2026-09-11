Набиуллина назвала умеренным масштаб переноса ослабления рубля в цены

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Масштаб переноса ослабления рубля в цены умеренный, так как текущие значения курса близки к ожиданиям предприятий, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Как изменения курса повлияют на инфляцию, зависит не столько от того, какое движение, какое изменение курса произошло за какой-то период, а насколько этот курс отклоняется от тех ожиданий, которые есть, прежде всего, у предприятий, когда они строят свои планы, закладывают в эти планы определенный курс. И надо сказать, текущее значение курса очень близко к ожиданиям предприятий. Мы проводим опросы, мы это видим из нашего мониторинга. С начала года эти ожидания по курсу не выросли. Да, в течение года они колебались, но сейчас приблизительно на том же уровне, как это было в начале года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Соответственно, отметила Набиуллина, масштаб переноса этого изменения курса в цены всегда более умеренный, чем можно было бы ожидать от автоматического переноса фактического изменения курса "от одной крайней точки до другой, когда происходит изменение".

"Что касается самого эффекта переноса, здесь наши оценки не изменились, но конечный эффект зависит от ожиданий по курсу, о которых я говорила, но не только от этого. Зависит от товарных запасов по импорту и от ситуации с внутренним спросом, от других параметров, и влияние курса на инфляцию и раньше-то было умеренным - на 1 п.п. изменения эффективного курса рубля мы видели, что инфляция повышается не более чем на 0,1 п.п. Мы видим, что в последние годы перенос динамики курса в инфляцию замедлился", - пояснила также она.