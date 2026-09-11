Профицит внешней торговли РФ в январе-июле вырос на 19,7%, до $79 млрд
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2026 года составило $79 млрд, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Июль
|М/М
|Г/Г
|Январь-июль
|Г/Г
|Экспорт
|45,0
|4,1%
|19,5%
|271,8
|16,3%
|Импорт
|31,4
|1,6%
|21,4%
|192,8
|15,0%
|Сальдо
|13,6
|10,4%
|15,4%
|79,0
|19,7%
|Оборот
|76,4
|3,1%
|20,3%
|464,6
|15,8%