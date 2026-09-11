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Профицит внешней торговли РФ в январе-июле вырос на 19,7%, до $79 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2026 года составило $79 млрд, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательИюльМ/МГ/ГЯнварь-июльГ/Г
Экспорт45,04,1%19,5%271,816,3%
Импорт31,41,6%21,4%192,815,0%
Сальдо13,610,4%15,4%79,019,7%
Оборот76,43,1%20,3%464,615,8%
ЦБ РФ Банк России
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