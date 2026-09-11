Профицит внешней торговли РФ в январе-июле вырос на 19,7%, до $79 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2026 года составило $79 млрд, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):