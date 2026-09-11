Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на уровне 1,3% год к году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2026 года составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку динамики ВВП во II квартале, сделанную в середине августа.

Оценка Росстата за I полугодие 2026 года также была подтверждена - рост на 0,6%.

"Объем ВВП России за II квартал 2026 г. составил в текущих ценах 56 трлн 166,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2025 г. составил 101,3%, относительно I квартала 2026 г. - 108,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2026 г. по отношению к ценам II квартала 2025 г. составил 112,5%. Объем ВВП за I полугодие 2026 г. составил в текущих ценах 106 трлн 035,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2025 г. составил 100,6%", - говорится в сообщении Росстата.

Согласно данным Росстата, на рост ВВП во II квартале в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны - на 5,8% (возросший спрос на рынке общественного питания - на 6,2%, оборот общественного питания, транспортировка и хранение - на 4,0% (рост грузооборота - на 2,4%); оптовая и розничная торговля - на 2,8% (рост розничного товарооборота - на 7,2%); обрабатывающие производства - на 1,2% (рост производства прочих транспортных средств и оборудования - на 29,7%, лекарственных средств - на 18,0%, готовых металлических изделий - на 16,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 13,6%).

Кроме того на динамику ВВП во II квартале 2026 года повлияли следующие отрасли: информация и связь - на 5,5%; финансы и страхование - на 2,9%; деятельность в области культуры и спорта - на 2,5%.

Вместе с тем часть отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов - на 3,3%; добыча полезных ископаемых - на 1,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 1,3%.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской (2025 года) версии прогноза. На Восточном экономическом форуме в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас министерство ожидает рост экономики РФ в 2026 году на 0,6% (представит уточненный прогноз в середине сентября).

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии (уточенный прогноз ЦБ представит в октябре).

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.