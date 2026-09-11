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Минсельхоз объяснил сезонным фактором рост цен на сахар в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на сахар в настоящее время связан с сезонным фактором, считают в Минсельхозе.

"В настоящее время на ценовую ситуацию оказывает влияние сезонный фактор. Вместе с тем оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3% и находятся на уровне, сопоставимом с показателями 2024 и 2023 годов", - говорится сообщении ведомства.

По мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен, прогнозирует министерство.

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Минсельхоз напомнил, что в 2025 году сбор сахарной свеклы составил 48,9 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году. "Это позволило сохранить стабильные объемы переработки: выпуск сахара в прошлом году превысил 6,3 млн тонн. Таких объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала. В январе-июле текущего года положительная динамика сохраняется: выпуск сахара вырос на 16,7%", - сообщает ведомство.

Как заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в настоящее время 54 из 63 сахарных заводов РФ уже производят в сутки 38,5 тыс. тонн сахара при суточном потреблении страны в 16 тыс. тонн. Остальные заводы приступят к производству в течение месяца, суточное производство достигнет 51 тыс. тонн сахара.

По его словам, с начала 2026/27 сезона (с 1 августа 2026 года) сахарные заводы переработали 6,3 млн тонн сахарной свеклы и произвели 815,5 тыс. тонн свекловичного сахара.

"Дальнейшая динамика цен на сахар на внутреннем рынке, как и в прошлом году, будет определяться потребностью сахарных заводов в оборотном капитале для оплаты сырья и компенсации затрат, а также уровнем экспортных паритетов на российский сахар в странах Центральной Азии", - заявил Бодин.

По его словам, с учетом урожая сахарной свеклы общий объем производства сахара в текущем сезоне будет достаточен для полного обеспечения внутреннего рынка, а также выполнения целевых отраслевых показателей экспорта.

Минсельхоз РФ
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