Цены на сахар в РФ в августе выросли на 5,7%, с начала года - на 26,5%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на сахар в РФ в августе по сравнению с июлем выросли на 5,7%, сообщил Росстат в пятницу.

Учитывая динамику июля, когда сахар подорожал на 7,2%, темпы роста замедлились. Тем не менее они были самыми высокими среди продовольствия, о ценах на которое ежемесячно сообщает статведомство.

С начала года цены выросли на 26,5%, в годовом выражении - на 20,2%. Год назад в это время динамика была отрицательной.

В сентябре рост цен продолжился. С 1 по 7 сентября сахар подорожал на 0,6%, сообщал Росстат на этой неделе.

Как сообщалось, в начале месяца ФАС России направила запросы в крупнейшие федеральные торговые сети с тем, чтобы проанализировать ценообразование на сахар в рознице. Запрошена информация за период с 1 июля по 31 августа 2026 года о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объемах его закупки и реализации. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого организациями сахара вне зависимости от его ценового сегмента.

На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость на полке, говорилось в сообщении. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.