Операционный департамент ЦБ РФ возглавил Андрей Дынко из Райффайзенбанка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Директором операционного департамента Банка России назначен Андрей Дынко, говорится в сообщении ЦБ.

До перехода в Банк России Дынко возглавлял операционную функцию в Райффайзенбанке в части автоматизации расчетно-учетных процессов. Ранее он работал в "ВТБ Капитале" и операционных подразделениях различных компаний.

Дынко более 20 лет работает в крупных российских и международных компаниях финансовой сферы, начал карьерный путь в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Центральном федеральном округе, отмечает ЦБ.

Исполняющим обязанности директора операционного департамента Банка России ранее был замглавы этого структурного подразделения Павел Левин. Этот пост он занял после того, как в марте 2026 года Андрей Попов, возглавлявший операционный департамент с 2020 года, был назначен руководителем Волго-Вятского Главного управления (ГУ) Банка России.

Основным направлением деятельности операционного департамента является обеспечение проведения операций Банка России на внутреннем и внешнем финансовых рынках. При сопровождении этих операций департамент взаимодействует с кредитными организациями, организаторами торговли, клиринговыми организациями, депозитариями, расчетными центрами платежных систем, а также иными участниками внутреннего и внешнего финансовых рынков. Департамент устанавливает корреспондентские отношения, обеспечивает исполнение обязательств Банка России и контролирует своевременное исполнение контрагентами обязательств по заключенным договорам, а также оформляет документы для отражения операций в бухгалтерском учете.