Основным фактором ослабления рубля в августе стало сокращение продаж валюты из-за снижения цен на нефть

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Основным фактором ослабления курса рубля в августе стало сокращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне-июле, говорится в комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

"Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка, которые обычно являются нетто-продавцами валюты", - отметил регулятор.

В августе среднемесячный курс рубля ко всем мировым валютам снизился: к доллару США - на 6,8%, к евро - на 8,4%, к юаню - на 7,8%.

Ранее сообщалось, что нефинансовые компании в августе сократили продажи валюты на 15,3% до $18,8 млрд (при среднем показателе за предыдущие 12 месяцев в $19,4 млрд). Снижение этого показателя Банк России объяснил в том числе выплатой долгов рядом экспортеров. Продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе составили $2,4 млрд (вблизи минимумов 2026 года). Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе вырос на 7,4% до 1,1 трлн рублей (немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев).