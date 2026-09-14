Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Львиная доля облигаций "ЕвроТранса", допустившего дефолты по всем обращающимся на бирже выпускам долговых бумаг, принадлежит физическим лицам, следует из данных Банка России.

В очередном "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ сообщил, что объем дефолтов по облигациям и ЦФА в августе составил 4,5 млрд рублей, в основном (85% объема) они наблюдались у эмитентов, ранее не исполнивших обязательств по другим выпускам. Всего в августе не смогли исполнить свои обязательства 26 эмитентов, преимущественно небольшие компании. Более половины дефолтов (65% объема) наблюдалось по ЦФА. Крупнейшим эмитентом, столкнувшимся с трудностями по выплатам долга, в августе стала "компания из отрасли оптовой и розничной торговли топливом": на ее ценные бумаги пришлось 72% невыплаченного объема. В сентябре у этой компании были зафиксированы дефолты по остальным облигациям и ЦФА, суммарный объем ценных бумаг в обращении составляет 32,9 млрд руб., сказано в докладе.

ЦБ традиционно не называет эмитента прямо, но приведенные регулятором вводные соответствуют ситуации с "ЕвроТрансом".

Основной объем - около 92% - облигаций этого эмитента находится во владении физических лиц, говорится в обзоре.

"У большинства из них портфели в значительной степени диверсифицированы. В среднем доля данных ценных бумаг в портфелях небольшая", - отмечает ЦБ.

К 4 сентября "ЕвроТранс" ушел в фактический дефолт по всему массиву публичного долга (десять выпусков биржевых и "зеленых" бондов). Также с середины июля компания перестала раскрывать информацию о выкупе "народных" облигаций, которую публиковала еженедельно. Маркетплейс "Финуслуги", через который размещались эти бонды, заявлял, что компания не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа сообщил и о неисполнении "ЕвроТрансом" обязательств по выплате купона по одному из "народных" выпусков. О неисполнении обязательств по ЦФА "ЕвроТранса" регулярно сообщает платформа "А-Токен". Общая сумма основного долга по ЦФА, погашение которых на данный момент просрочено, составляет 3,3 млрд рублей, сообщала компания в отчете, датированном 31 августа.

Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, сумма которых исчисляется десятками миллиардов рублей. Во второй половине июля АБ "Россия" сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом, что вызвало резкое падение котировок акций компании. В августе стало известно, что с таким же заявлением в суд планирует обратиться Сбербанк. Безрадостную для инвесторов "ЕвроТранса" картину дополнила недавняя новость о задержании председателя совета директоров и крупного акционера компании Игоря Мартышова и ряда топ-менеджеров оператора по делу о хищении топлива.