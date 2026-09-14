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Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил, что добавил российский ВТБ в санкционные списки, связанные с Ираном.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру, ВТБ, за ее участие в обходе действующих против Ирана санкций", - говорится в пресс-релизе министерства.

В нем приводится комментарий главы Минфина Скотта Бессента, который пообещал, что ведомство "продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму".

Хроника 28 февраля – 14 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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