Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил, что добавил российский ВТБ в санкционные списки, связанные с Ираном.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру, ВТБ, за ее участие в обходе действующих против Ирана санкций", - говорится в пресс-релизе министерства.

В нем приводится комментарий главы Минфина Скотта Бессента, который пообещал, что ведомство "продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму".