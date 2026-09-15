Индексы США снизились по итогам торгов

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник на фоне роста цен на нефть и опасений в отношении технологических и финансовых перспектив искусственного интеллекта.

Главный исполнительный директор ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодеи в выходные призвал разработчиков не спешить с развитием возможностей ИИ-моделей из соображений безопасности. Глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель xAI Илон Маск поддержали его призыв.

Ранее СМИ отмечали, что в связи с экспоненциальным прогрессом технологии растет обеспокоенность, и все больше инженеров из соответствующих компаний предупреждают об опасностях, связанных с тем, что ИИ может стать неуправляемым.

Давление на рынок акций также оказал тот факт, что доходность десятилетних казначейских облигаций США в ходе сессии в понедельник превысила 5% впервые с октября 2023 года.

На этой неделе рынок ждет итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы почти уверены, что ФРС на завершающейся в среду двухдневной встрече повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 3,4% по итогам торгов, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Tesla - на 1,8%, SpaceX - на 2%, Oracle Corp. - на 3,7%, CoreWeave - на 6,8%, Intel Corp. - на 5,6%, Advanced Micro Devices - на 4,4%, Super Micro - на 9,4%, Broadcom - на 4,8%, Micron - на 5,3%, ON Semiconductor - на 5,9%, Qualcomm Inc. - на 1%, Marvell Technology - на 7,3%, Coherent - на 12,7%, Lam Research - на 8,3%, Hewlett Packard Enterprise - на 10,8%, GE Vernova - на 8,6%.

Капитализация Alphabet Inc. увеличилась на 3,2%, Apple Inc. - на 0,2%, Microsoft Corp. - на 2%, International Business Machines - на 2,4%, Adobe Inc. - на 5,3%, CrowdStrike - на 13,9%, Palo Alto Networks - на 13,1%.

Бумаги Colgate-Palmolive Co. подорожали на 1,3% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи ряда брендов в сфере личной гигиены.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,29% - до 52421,20 пункта. В его составе заметно прибавили Salesforce Inc. (+4,7%), McDonald's Corp. (+2%), Walt Disney Co. (+1,9%), Walmart Inc. и UnitedHealth Group (+1,8% у обеих), потеряли - Caterpillar (-4,2%), Goldman Sachs Group (-4%), Cisco Systems Inc. (-1,9%), 3M Co. (-1,9%) и JPMorgan Chase & Co. (-1,7%).

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,48% - до 7619,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 0,56% и закрылся на отметке 26186,41 пункта.