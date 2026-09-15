Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем во вторник, но отступили от внутридневных максимумов.

К 14:18 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $106 за баррель, на $0,32 (0,3%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,02 (1%), до $102,4 за баррель.

Ранее в течение дня стоимость контрактов на Brent поднималась до $108,43 за баррель, на WTI - до $104,21 за баррель.

Трейдеры оценивают последствия сокращения поставок из Саудовской Аравии. Ранее королевство приостановило работу нефтепровода "Восток-Запад", подвергшегося атакам Он использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море. Истинные масштабы ущерба пока не подтверждены, а последствия этой атаки для рынка будут зависеть от того, сколько нефти можно будет извлечь из хранилищ в Янбу, говорится в аналитической записке ANZ.

Саудовская Аравия может исчерпать запасы, доступные для экспорта, в течение нескольких дней, если не возобновит работу нефтепровода, сообщает Reuters со ссылкой на источники в саудовской нефтяной отрасли.

"Ключевым вопросом для трейдеров сейчас являются сроки простоя трубопровода "Восток-Запад". Затянувшееся нарушение его работы и связанная с этим потеря поставок могут подтолкнуть цены на уровень выше", - предупредил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Оценки срока восстановления поставок через нефтепровод варьируются в диапазоне от "очень скоро" до "в течение восьми недель", отметили эксперты Goldman Sachs. Они называют новые атаки на нефтяную инфраструктуру серьезной эскалацией конфликта, повышающей вероятность роста цены Brent до $120 и выше.

Экономист Capital Economics Хамад Хуссейн предлагает еще более мрачный прогноз. "В отсутствие корректировки спроса или увеличения объемов нефти, проходящих через Ормузский пролив, закрытие трубопровода "Восток-Запад" на несколько недель может поднять цену Brent до $130 за баррель", - написал он.

Хуситы 14 сентября сообщили о нанесении масштабного удара по авиабазе на юго-западе Саудовской Аравии, а также заявили о намерении продолжать борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с подконтрольных им районов Йемена.