Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030г до 50 млн тонн в год

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская ExxonMobil Corp. повысила свой прогноз по продажам сжиженного природного газа (СПГ), делая ставку на высокий долгосрочный спрос в Азии и за ее пределами, несмотря на то, что война на Ближнем Востоке заставляет некоторые страны пересмотреть свою зависимость от этого топлива.

Компания ожидает, что к 2030 году ее годовой объем продаж СПГ достигнет 50 млн тонн и продолжит расти в соответствии с подъемом рынка после текущего десятилетия, заявил Bloomberg Питер Кларк, старший вице-президент по СПГ в ExxonMobil International Ltd..

Пересмотренный целевой показатель - по сравнению с ранее прогнозируемыми 40 млн тонн в год к 2030 году - был установлен даже на фоне того, что война между США и Ираном ограничивает потоки СПГ через Ормузский пролив, перекрывая примерно пятую часть мировых поставок, которые до начала конфликта поступали из Персидского залива, отмечает агентство. В результате дефицита цены на газ выросли до самого высокого уровня за последние годы.

Это побудило импортеров ускорить поиск альтернативных источников энергии, включая ускоренное внедрение планов по развитию атомной энергетики и возобновляемых источников энергии или - в некоторых случаях - возвращение к использованию угля.

Тем не менее Exxon по-прежнему оптимистично оценивает перспективы роста спроса в ближайшие десятилетия, называя Азию ключевым рынком для СПГ. Кларк заявил, что, по его ожиданиям, мировой спрос на СПГ вырастет с более чем 400 млн тонн сегодня до примерно 500 млн тонн к 2030 году, а затем удвоится к 2050 году.

"К 2050 году 70% мирового спроса на СПГ будет приходиться на Азию, поэтому мы инвестируем именно в это направление", - сказал он.

По словам Кларка, ожидается, что совместное предприятие Golden Pass LNG компании с QatarEnergy, расположенное недалеко от границы Техаса и Луизианы, выйдет на полную производственную мощность к концу 2027 года. Предполагается, что проект будет экспортировать около 18 млн тонн СПГ в год.

Весной QatarEnergy объявила о повреждении после ракетных атак Ирана двух линий СПГ-заводов в Катаре, построенных совместными предприятиями с ExxonMobil. Компания объявила форс-мажор по поставкам.

Были повреждены линии 4 и 6 по производству СПГ, общая производительность которых - 12,8 млн тонн в год, что составляет приблизительно 17% экспорта Катара. Линия 4 (мощность 4,7 млн тонн) - совместное предприятие QatarEnergy (66%) и ExxonMobil (34%), линия 6 (мощность 8 млн тонн) - СП QatarEnergy (70%) и ExxonMobil (30%).