Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Лидируют в откате бумаги "НОВАТЭКа" и "Роснефти"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренное коррекционное снижение после 3,5%-го роста накануне, вызванного в том числе заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что украинская и российская стороны якобы дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2334,03 пункта (-1,15%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,5%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Роснефти" (-2,3%), "Татнефти" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), Ozon (-1,8%), ВТБ (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Норникеля" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "МТС" (-1%), АФК "Система" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,7%), МКПАО "Яндекс" (-0,7%), МКПАО "ВК" (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,8%) и "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Склад Ozon, склады сельхозпредприятий были повреждены в результате массированной ракетной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во вторник. "В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон", - говорится в сообщении губернатора в мессенджере Max. Экстренные службы работают на местах происшествий, уточнил губернатор.

Минфин США накануне сообщил, что добавил ВТБ в санкционные списки, связанные с Ираном. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру, ВТБ, за ее участие в обходе действующих против Ирана санкций", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем приводится комментарий главы Минфина США Скотта Бессента, отметившего, что его ведомство "продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму".

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. "Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары (по Украине - ИФ)", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Он вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, "главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник на фоне роста цен на нефть и опасений в отношении технологических и финансовых перспектив искусственного интеллекта. Давление на рынок также оказал тот факт, что доходность десятилетних казначейских облигаций США в ходе сессии 14 сентября превысила 5% годовых впервые с октября 2023 года.

На этой неделе рынок ждет итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы почти уверены, что ФРС на завершающейся в среду двухдневной встрече повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов - до 3,75-4%.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует плавное снижение (-0,15%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 15 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи и Австралии снижаются на 0,3-0,8%, в то время как индекс Японии подрастает на 0,3%, а акции компаний материкового Китая демонстрируют околонулевую динамику.

Вместе с тем мировые цены на нефть 15 сентября утром продолжают повышаться после роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,34%, до $107,1 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,55%, до $102,96 за баррель.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному им южному маршруту в Ормузском проливе, передает агентство Fars. В ВМС КСИР идентифицировали судно как Algaya и сообщили, что попытки локализовать возгорание не увенчались успехом. В настоящее время огнем охвачено все судно. КСИР подчеркнул, что суда неоднократно предупреждались об опасности использования данного маршрута и что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.

Утверждение КСИР о том, что в Ормузском проливе на морской мине подорвался танкер под флагом Панамы является ложным, заявило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "В прошлом месяце танкер El Gaia (под флагом Панамы) был поражен иранской ракетой и потерял ход. В минувшие выходные Иран вновь атаковал это судно с помощью беспилотника, когда оно находилось в водах у побережья Омана. В настоящее время танкер буксируется региональным партнером", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подает противоречивые сигналы относительно переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи. "Никаких переговоров, пока не будут выполнены условия Ирана. Точка!" - написал Резаи в соцсети X. Он призвал не реагировать на "противоречивые сигналы" Трампа - от "никаких переговоров" до "мы готовы к разговору". "Ставки вокруг нефти и проливов изменились. Попытки спасти ситуацию не остановят грядущее", - подчеркнул Резаи.