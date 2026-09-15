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Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени торгуются по $107,44 за баррель, на $1,76 (1,67%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,07 (1%), до $105,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,92 (1,89%), до $103,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,34 (1,3%), до $101,39 за баррель.

Повышательное давление на нефтяные цены оказывают опасения по поводу перебоев в поставках, усилившиеся на фоне сообщений о новых атаках хуситов на объекты Саудовской Аравии.

В понедельник хуситы сообщили о нанесении масштабного удара по авиабазе на юго-западе королевства, а также заявили о намерении продолжать борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с подконтрольных хуситам районов Йемена.

"Трейдеры рассматривают каждое новое нападение или удар по инфраструктуре как дополнительный фактор риска для поставок", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Ранее после атак с применением дронов Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток-Запад", который использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

"Ключевым вопросом для трейдеров сейчас являются сроки бездействия трубопровода "Восток-Запад". Затянувшееся нарушение его работы и связанная с этим потеря поставок могут подтолкнуть цены на уровень выше", - написал Уотерер.

Brent WTI Саудовская Аравия
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