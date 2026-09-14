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Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что те страны, которые никак не помогли Вашингтону во время кризиса с Ираном и с судоходством в Ормузском проливе, должны будут заплатить Штатам компенсации.

"Нефть идет через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут возместить расходы США и обязательно это сделают, когда этот полный обмана кризис завершится", - написал он в Truth Social.

"Мы делаем для других гораздо больше, чем для самих себя, и это продолжается на протяжении поколений", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном. Он добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы.

Хроника 28 февраля – 14 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
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