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ЦБ повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков на 2026 год до 4,0-5,2 трлн руб.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год на 1,6 трлн рублей до 4,0-5,2 трлн рублей. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

Ранее Банк России оценивал структурный дефицит банков в текущем году в 2,4-3,6 трлн рублей.

Изменение прогноза связано главным образом с увеличением спроса на наличные деньги с учетом его фактической динамики с начала года, отмечает ЦБ.

"Постепенное увеличение структурного дефицита ликвидности является ожидаемой тенденцией. Его размер по отношению к активам банковского сектора остается незначительным, составляя 1,2%, что кратно меньше значений, наблюдавшихся со второй половины 2012 до начала 2016 года. Рост структурного дефицита не оказывает какого-либо влияния на устойчивость банковского сектора. Эффекты этого роста полностью покрываются операциями Банка России по управлению ликвидностью", - подчеркивает регулятор.

Прогноз потребности банков в привлечении ликвидности на аукционах Банка России на декабрьский период усреднения 2026 года повышен на 2 трлн рублей до 8,0-9,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2026 году прогнозирует прирост наличных денег в обращении на 3,7 трлн рублей против роста на 1 трлн рублей в 2025 году, в 2027 году – на 2 трлн рублей, в 2028-2029 годах – ежегодно на 1,6 трлн рублей.

ЦБ отмечает, что в августе традиционно возрастает спрос на наличные деньги в связи с продолжающимся сезоном отпусков и ростом расходов населения перед началом учебного года. Их объем в обращении увеличился за месяц на 0,4 трлн рублей, что больше значений прошлых лет. При этом регулятор подчеркивает, что доля наличных денег в денежной массе сохраняется на уровне 15,1%.

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