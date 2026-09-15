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Brent подорожала до $108,4 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился вечером во вторник.

К 18:28 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,74 (2,59%), до $108,42 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,35 (3,3%), до $104,74 за баррель.

Участники рынка пытаются оценить масштаб возможных сокращений поставок из Саудовской Аравии в результате остановки работы нефтепровода "Восток-Запад", который был атакован дронами. Он использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

Истинные масштабы ущерба пока не подтверждены, а последствия этой атаки для рынка будут зависеть от того, сколько нефти можно будет извлечь из хранилищ в Янбу, говорится в аналитической записке ANZ. Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия может исчерпать запасы, доступные для экспорта, в течение нескольких дней.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что погрузка нефти на танкеры в порту Янбу приостановлена. Также они говорят, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене ряда поставок, намеченных на конец сентября.

"Новые атаки хуситов на Саудовскую Аравию могли повлиять на ожидания инвесторов относительно серьезности и продолжительности конфликта", - отметил Хамад Хуссейн из Capital Economics.

По его мнению, если мировой спрос на топливо не снизится или если поставки нефти через Ормузский пролив не восстановятся, перерыв в работе трубопровода "Восток-Запад" на несколько недель может подтолкнуть цену Brent к $130 за баррель.

Brent WTI Саудовская Аравия Хама Янбу Ормузский пролив
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