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Темпы роста требований банков к организациям в августе замедлились, но оставались высокими

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста требований банков к организациям в августе немного замедлились, но оставались высокими, розничное кредитование заметно ускорилось, говорится в очередном выпуске комментария ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

"В августе, по оперативным данным, рост требований к организациям немного замедлился, но остался высоким, а рост требований к населению с учетом сделок по секьюритизации заметно ускорился", - отмечает ЦБ.

Остатки на рублевых счетах и депозитах населения при этом незначительно сократились в августе.

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