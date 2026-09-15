Индекс МосБиржи опустился ниже 2340 пунктов в рамках коррекции

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз после ралли, вызванного накануне надеждами на прогресс в украинском урегулировании, сдерживающим фактором для продавцов выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $108 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2340 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1% до 2337,1 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 874,02 пункта. Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "ФосАгро" (-4,4%), "НЛМК" (-3,6%), "ММК" (-3,2%), но подорожали бумаги "МТС" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 сентября, составил 84,2362 рубля (-10,01 копейки).

Подешевели акции ВТБ (-3%) на фоне сообщения Минфина США накануне о включении банка в санкционные списки, связанные с Ираном. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в список крупную российскую финансовую структуру, ВТБ за ее участие в обходе действующих против Ирана санкций", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем приводится комментарий главы Минфина США Скотта Бессента, отметившего, что его ведомство "продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму". ВТБ находится в американском SDN List с 2022 года.

Также подешевели бумаги "Татнефти" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Роснефти" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "Норникеля" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1%), "ИКС 5" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "Полюса" (-0,1%), "Хэдхантер" (-0,1%), МКПАО "Озон" (-0,1%).

Склад компании Ozon, склады сельхозпредприятий были повреждены в результате массированной ракетной атаки на Таганрог, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп 14 сентября заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. "Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары (по Украине - ИФ)", - написал он в Truth Social. Также Трамп вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, "главным образом вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, заявил, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной - в целом хорошая идея, но обеспечение безопасности НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов мировых проблем в энергетике не решит.

"Да, мы видим. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. "Так как основная проблема - это с выводом нефтепродуктов на мировые рынки", - сказал Песков. "Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать", - сказал Песков.

"И второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир", - отметил Песков.

По словам Пескова, действительно, если будет введено перемирие, то внутренний рынок будет насыщен на фоне того, что НПЗ будут работать без какой-либо угрозы. "Но мы и так могли этот рынок стабилизировать, и он близок к полному насыщению. Так, вообще сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, других энергообъектов", - сказал Песков, заметив, что это делается по поручению президента и по следам подписания известного указа главы государства.

Представитель МИД Мария Захарова заявила 15 сентября, что заявления об энергетическом перемирии должны воплощаться в действия.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в начале недели рынок акций уверенно вырос, несмотря на ужесточение риторики Банка России и неизменность ключевой ставки, а во вторник по секторам прошлась умеренная коррекция, при этом индекс МосБиржи закрепился выше 2300 пунктов.

Рынок поддерживает новостная повестка, связанная с возможным продолжением переговоров по мирному урегулированию на Украине. В частности, президент США Трамп заявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. Вдобавок к этому драйвером роста выступает активизация конфликта на Ближнем Востоке и удержание нефти Brent выше $105 за баррель, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, коррекционное снижение рынка акций связано с недостаточной уверенностью инвесторов в продолжении ралли и скором подъеме индекса Мосбиржи до следующего рубежа сопротивления 2400 пунктов, хотя с технической точки зрения этот уровень находится очень близко. Активность покупателей акций сдерживается, скорее всего, геополитикой. Заявления президента США Трампа об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной поздно вечером в понедельник было опровергнуто участниками этого "перемирия по Трампу". В Кремле также недвусмысленно намекнули на то, что решение проблемы снижения цен на топливо в мире зависит не от перемирия, а в гораздо большей степени от отмены санкций США против российской нефтяной отрасли, отметила аналитик.

В Банке России во вторник заявили, что в октябре при пересмотре макропрогноза на 2026-2027 годы регулятор также оценит "пространство для снижения" ключевой ставки, мягко намекнув на то, что дальнейшие снижения "ключа" еще возможны, но в целом эти заявления, скорее, мотивируют оставаться в стороне от рынка, чем покупать. В то же время более сильно упасть российским акциям мешает как их недооцененность, так и высокие цены на нефть на фоне усиления контроля хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, а также - сообщений о том, что Ливия из соображений безопасности приостановила экспорт нефти по трубопроводу, что генерирует у импортеров ожидания дефицита и сырой нефти, и нефтепродуктов. В среду индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов, заключила Мильчакова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", акции девелопера "Самолет" (-9,8%) оказались под давлением после публикации данных о снижении продаж новостроек в августе на 16% год к году, до 1,8 млн квадратных метров. Высокие ставки по ипотеке и осторожность покупателей сдерживают спрос, что ухудшает перспективы застройщиков. В текущих условиях взгляд на бумаги девелопера остается негативным, полагают эксперты. Индекс МосБиржи держится выше 2330 пунктов, которые раньше выступали локальным сопротивлением. Если удастся уверенно закрепиться выше закрытия понедельника, это будет хорошим техническим сигналом для продолжения роста в район 2500 пунктов, полагают эксперты.

"Считаем, что многие акции по-прежнему находятся в области низких цен. При этом сезон отчетов за II квартал 2026 года вышел сильным, и форвардные дивидендные доходности по многим бумагам кажутся интересными. Однако рынок сейчас не смотрит на фундаментальные показатели, все зависит в первую очередь от геополитических новостей, и торги в понедельник это доказали", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, во вторник индекс МосБиржи скорректировался после взлета в начале недели в ожидании дальнейшего развития переговорного трека по украинскому урегулированию. Официального подтверждения энергетического перемирия со стороны России и Украины не последовало, поэтому часть геополитического оптимизма ушла. С технической точки зрения в случае закрепления индекса МосБиржи выше 2350 пунктов рынок сохранит потенциал движения в район 2400-2450 пунктов, а ближайшей поддержкой выступает уровень 2300 пунктов.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций, минусуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,2-0,5%) и США (индексы к 19:00 просели на 0,5-1% во главе с Dow).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, подъем ускорился по сравнению с 4,5% в июле. При этом аналитики в среднем ожидали повышения до 4,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в августе увеличились на 0,4% после роста на 0,6% в июле. Между тем эксперты прогнозировали повышение темпов подъема до 0,8%.

Инвестиции в основные активы КНР в январе-августе упали на 7,2% относительно аналогичного периода 2025 года. Результат совпал с консенсус-прогнозом.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник вернулись к росту после локальной дневной коррекции.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,3% до $108,04 за баррель (+1% в понедельник), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,5% до $104,97 за баррель (+1,3% накануне).

Участники рынка пытаются оценить масштаб возможных сокращений поставок из Саудовской Аравии в результате приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", который был атакован дронами. Он использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

Истинные масштабы ущерба пока не подтверждены, а последствия этой атаки для рынка будут зависеть от того, сколько нефти можно будет извлечь из хранилищ в Янбу, говорится в аналитической записке ANZ. Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия может исчерпать запасы, доступные для экспорта, в течение нескольких дней.

Оценки срока восстановления поставок через нефтепровод варьируются в диапазоне от "очень скоро" до "в течение восьми недель", отметили эксперты Goldman Sachs. Они называют новые атаки на нефтяную инфраструктуру серьезной эскалацией конфликта, повышающей вероятность роста цены Brent до $120 и выше.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что погрузка нефти на танкеры в порту Янбу приостановлены. Также они говорят, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене ряда поставок, намеченных на конец сентября.

Накануне хуситы сообщили о нанесении масштабного удара по авиабазе на юго-западе Саудовской Аравии, а также заявили о намерении продолжать борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с подконтрольных им районов Йемена.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 73,61 млрд рублей (из них 11,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,59 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 6,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").