Курс рубля к юаню на "Мосбирже" почти не изменился в ожидании драйверов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник на "Московской бирже" юань слегка подорожал к рублю. Торги проходили при низкой активности участников, пара юань-рубль слабо колебалась в узком торговом диапазоне на протяжении всей сессии.

К 19:00 юань подорожал на 0,5 копейки, до 12,5675 рубля.

Банк России понизил официальный курс доллара с 16 сентября на 10,01 копейки, до 84,2362 рубля, и уменьшил курс евро на 46,14 копейки, до 97,3012 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Основным фактором ослабления курса рубля в августе стало сокращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне-июле, говорится в комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

"Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка, которые обычно являются нетто-продавцами валюты", - отметил регулятор.

В августе среднемесячный курс рубля ко всем мировым валютам снизился: к доллару США - на 6,8%, к евро - на 8,4%, к юаню - на 7,8%.

Ранее сообщалось, что нефинансовые компании в августе сократили продажи валюты на 15,3% - до $18,8 млрд (при среднем показателе за предыдущие 12 месяцев в $19,4 млрд). Снижение этого показателя Банк России объяснил в том числе выплатой долгов рядом экспортеров. Продажи валюты крупнейшими экспортерами в августе составили $2,4 млрд (вблизи минимумов 2026 года). Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе вырос на 7,4% - до 1,1 трлн рублей (немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев).

"Курс рубля на этой неделе ищет точку временного равновесия в области 84-85 за доллар и 12,5-12,6 за юань. Сокращение объема покупок валюты Минфином в рамках операций по бюджетному правилу помогло рублю частично отыграться. К тому же Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, что можно трактовать в пользу нацвалюты. Геополитика и позитивная ценовая картина в нефти также благоприятствуют рублевым активам на этой неделе. Тем не менее, с обратной стороны на рубль давит растущий импорт, сезонный эффект усилился ввозом нефтепродуктов и дорогостоящих комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры. Потенциал укрепления рубля на этом фоне невелик. Тем не менее продажи валюты для уплаты налогов уже на будущей неделе могут придать рублю чуть больше сил, доллар может временно отойти к 82-83, юань - к 12,3. Краткосрочно же видим курс примерно на текущих уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

ЦБ в ходе очередного прогнозного раунда в октябре оценит пространство для снижения ставки, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Банк России будет в октябре пересматривать свой прогноз, посмотрим. Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и ее небольшое снижение", - сказал Ганган, отвечая на вопрос, появится ли пространство для снижения ставки в декабре, как считают некоторые аналитики, или раньше.

ЦБ в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14,0% годовых, сопроводив решение нейтральным сигналом.

"В целом был широкий консенсус относительно сохранения нейтрального (сигнала на сентябрьском заседании - ИФ)", - отметил глава департамента.

"Я скажу так, сигнал мы не меняли. То решение, которое было принято, укладывалось в июльский прогноз, поэтому выводы о том, что каким-то образом в явном виде изменился сигнал, это интерпретация в том числе аналитического сообщества", - подчеркнул он.

Ганган также объяснил паузу в снижении ставки в сентябре необходимостью дополнительной оценки поступающих данных.

"Отчасти поэтому Центральный банк и взял паузу в сентябре, чтобы лучше понять, исходя из выходящих данных, идем мы по базовому сценарию, реализуются те ключевые предпосылки, которые были заложены на базовый прогноз, или нет? Нам требуется дополнительная информация, которую мы активно проанализируем в октябре и, соответственно, актуализируем свой базовый прогноз", - заявил Ганган.

Продление паузы в цикле снижения ключевой ставки ЦБ в октябре 2026 года становится преобладающим сценарием, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Формально сигнал регулятора остался нейтральным, однако набор аргументов в пресс-релизе и комментариях главы ЦБ стал заметно более жестким, отмечает эксперт.

"С учетом ужесточения риторики продление паузы в октябре уже сейчас становится для нас преобладающим сценарием. Для нового шага вниз регулятору потребуется уверенность в том, что замедление устойчивой инфляции возобновляется. До появления таких сигналов цикл снижения ставки, вероятно, останется поставленным на паузу", - пишет Кравченко в комментарии.

Уровень ключевой ставки Банка России к концу 2026 года может составить 13,5% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Пятничное решение регулятора не менять ставку соответствовало консенсус-прогнозу (24 из 30 экономистов). Мы не рассматриваем этот шаг как завершение цикла снижения "ключа". Ценовой шок в топливе и ограничения мощностей носят временный характер. Ожидаем, что Банк России возобновит смягчение денежно-кредитной политики, уменьшив ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре и, возможно, еще на 25 б.п. в декабре, после оценки осенних данных и параметров трехлетнего бюджета, и в результате ставка на конец года составит 13,5% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

Подъем цен на нефть усилился вечером во вторник.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,31%, до $108,11 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,6%, до $105,02 за баррель.

Участники рынка пытаются оценить масштаб возможных сокращений поставок из Саудовской Аравии в результате остановки работы нефтепровода "Восток-Запад", который был атакован дронами. Он использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море. Истинные масштабы ущерба пока не подтверждены, а последствия этой атаки для рынка будут зависеть от того, сколько нефти можно будет извлечь из хранилищ в Янбу, говорится в аналитической записке ANZ. Ранее СМИ писали, что Саудовская Аравия может исчерпать запасы, доступные для экспорта, в течение нескольких дней.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что погрузка нефти на танкеры в порту Янбу приостановлена. Также они говорят, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене ряда поставок, намеченных на конец сентября.

Банк России 15 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,36 трлн рублей (при лимите 5,36 трлн рублей и спросе 6,454 трлн рублей) в среднем по ставке 14,12% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 8 сентября, ЦБ разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 6,413 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник выросла на 16 базисных пунктов - до 13,99% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник остались на прежних уровнях - 13,95%, 14,27% и 14,74% годовых.