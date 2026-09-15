В WoodMac предупредили о возможном росте доли импорта газа на рынке ЕС выше 98%

Это произойдет, если не будет новых инвестиций в месторождения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз при отсутствии новых инвестиций в месторождения к 2050 году будет вынужден обеспечивать более 98% своих потребностей в газе за счет импорта, говорится в отчете Wood Mackenzie.

Это худший из трех сценариев, которые смоделировала компания для европейской газовой отрасли на этот период. При этом сценарии объемы добычи в ЕС упадут с 43 млрд куб. м в 2028 году до 2 млрд куб. м в 2050 году, а дефицит покроет СПГ.

Сейчас импорт уже обеспечивает 85% газовых потребностей Евросоюза. СПГ покрывает около 40%, а к 2050 году его доля может вырасти до 63%, причем 77% из этого будут поступать из США, прогнозирует WoodMac. Уровень окупаемости американского СПГ, поставляемого на северо-запад Европы, на 68% превышает показатель румынского газового проекта Neptun Deep и на 96% - нового норвежского газа.

Базовый сценарий WoodMac предполагает отсутствие изменений в политике и уровне инвестиций с сохранением годовой добычи в районе 40 млрд куб. м до 2038 года. Совокупная добыча составит 330 млрд куб. м - в 1,7 раза больше, чем в худшем сценарии. Однако собственный газ будет покрывать не более 17% потребностей, и даже поддержание этого плато потребует замещения более половины нынешней добывающей базы. При этом зависимость от мирового рынка практически не изменится.

В наилучшем сценарии налогово-бюджетная конъюнктура стабилизируется, выдача лицензий ускоряется, корпоративные сдерживающие факторы устраняются, а годовая добыча к 2042 году выходит на 77 млрд куб. м и покрывает 38% потребностей ЕС. Совокупная добыча достигает 1,4 трлн куб. м, замещая эквивалент 615 партий СПГ в год.

Разница в общей добыче между худшим и лучшим сценариями составляет около 1 трлн куб. м, причем 680 млрд куб. м должна обеспечить разведка, включая 70% в Черном море и Восточном Средиземноморье. Треть этого еще не раскрытого потенциала приходится на Грецию, где Energean и ExxonMobil в следующем году готовятся пробурить первую глубоководную разведочную скважину.

"Пропасть между бездействием и максимизацией внутреннего потенциала добычи составляет около трех лет текущего газопотребления ЕС, - пишет WoodMac. - Политические и инвестиционные решения, которые будут приняты в ближайшие пять лет, определят, по какую сторону этой пропасти окажется блок".