Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I полугодии выросли на 14%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-июне 2026 года составил $3,67 млрд, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальных материалах платежного баланса на сайте Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В пятерку крупнейших стран по объему инвестиций в экономику Азербайджана по итогам первого квартала вошли: Великобритания - $936,37 млн (рост на 16,1%), Турция - $902,69 млн (рост на 43,6%), Кипр - $411,14 млн (рост на 16,3%), Россия - $237,12 млн (рост в 1,8 раза, доля - 6,5%), Иран - $203,81 млн (рост на 15,8%).

По данным платежного баланса Азербайджана, 76,1% ПИИ было вложено в нефтегазовый сектор (годом ранее - 77,2%).

ЦБА отмечает, что прямые иностранные инвестиции резидентов Азербайджана за рубежом за январь-июнь 2026 года составили $5 млрд (рост в 3,7 раза).

Больше всего азербайджанские инвесторы вложили в Италию - $3,25 млрд (рост почти в 310 раз). Объем инвестиций в экономику Турции составил $603,77 млн (рост в 3,4 раза), Великобритании - $329,2 млн (рост в 5,1 раза), ОАЭ - $270,08 млн (рост в 1,7 раза), Грузии - $113,96 млн (рост в 1,5 раза).

Азербайджанские ПИИ в Россию в отчетном периоде сократились на 20,6% - до $22,49 млн.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2025 году составили $6,6 млрд (снижение на 6,4% к уровню предыдущего года), резидентов Азербайджана за рубежом - $2,53 млрд (рост на 43,4%).