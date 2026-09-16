Европейские фондовые индексы снизились во вторник

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне дальнейшего роста цен на нефть, инвесторы оценивали статданные в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США в среду и Банка Англии в четверг.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,28% - до 634,18 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,37%, германский DAX - 0,15%, французский CAC 40 - 0,34%, итальянский FTSE MIB - 0,14%, испанский IBEX 35 - 0,05%.

Как показали опубликованные во вторник окончательные данные, годовая потребительская инфляция во Франции, рассчитанная по стандартам Евросоюза, в августе составила 2,6%, а не 2,7%, как сообщалось ранее. В Испании потребительские цены в прошлом месяце увеличились на 4,6% в годовом сравнении, а не на 4,5%. Позднее на этой неделе выйдут отчеты о динамике потребительских цен в Великобритании и еврозоне.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в сентябре вырос до 34,7 пункта с августовских 34,2 пункта. Показатель достиг максимума с февраля, но оказался слабее оценок аналитиков, в среднем прогнозировавших его подъем до 37 пунктов, по данным Trading Economics.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в сентябре внезапно упал до 25,8 пункта с 31,4 пункта в августе. Прогноз экспертов предполагал рост до 39,9 пункта.

Акции европейских банков существенно подешевели во вторник, после того как глава Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн спрогнозировал падение инвестбанковских комиссий своей кредитной организации минимум на 10% в третьем квартале.

UBS сократил капитализацию на 3,6%, mBank - на 0,9%, Deutsche Bank - на 2,4%, UniCredit - на 2,2%, Standard Chartered - на 1,4%, BPER Banca и Barclays - на 1,7%, BNP Paribas - на 1,5%.

Цена акций норвежской телекоммуникационной Telenor развернулась в плюс и прибавила 0,2%, несмотря на сообщения о предъявлении ей официальных обвинений в связи с деятельностью в Мьянме.

Самый сильный подъем в Stoxx 600 показала Tecan Group AG (+6,8%), спад - Temenos AG (-5,2%).

Заметно подорожали бумаги оборонных подрядчиков Thales (на 4,1%), Rheinmetall (на 3,2%), Saab (на 1,9%), Leonardo (на 1,3%), а также BAE Systems и Babcock International (на 3,4%).

Нефтяной сектор тоже завершил торги преимущественно в плюсе, включая Shell (+2%), BP plc (+1,6%), TotalEnergies (+1,2%) и Eni (+1,8%).

Крупные фармкомпании, напротив, в основном сократили рыночную стоимость: Sanofi и Novo Nordisk - на 1,6%, AstraZeneca - на 0,3%, Roche - на 0,2%, Novartis - на 0,1%, Bayer - на 1,3%. Акции Merck KGaA прибавили 0,3%, Recordati - 0,6%.