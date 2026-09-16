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Экспорт Японии в августе увеличился на 19,3%, импорт - на 28%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в августе 2026 года увеличился на 19,3% в годовом исчислении и составил 10,048 трлн иен ($64,7 млрд), сообщил японский Минфин.

Рост был зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд. Он обусловлен, в том числе, значительным спросом на ИИ-чипы.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 18,2%, сообщает Trading Economics. В июле экспорт взлетел на 23,2%.

Поставки в Китай в прошлом месяце повысились на 20,6%, в страны АСЕАН - на 22,3%, в США - на 24,9%, в государства Европейского союза - на 11%, во Вьетнам - на 8,8%.

Япония в августе нарастила импорт на 28% - до 11,154 трлн иен. Подъем был максимальным с ноября 2022 года.

Эксперты прогнозировали повышение на 26,3%. В июле, согласно уточненным данным, импорт увеличился на 27,9%.

Поставки в Японию из Китая в прошлом месяце повысились на 22,5%, из США - на 55,2%, из АСЕАН - на 26,9%, из ЕС - на 20,4%, из Южной Кореи - на 31,4%. Между тем импорт из государств Ближнего Востока снизился на 4,2%.

Импорт нефти в стоимостном выражении подскочил на 58,7%.

Внешнеторговый дефицит Японии в августе составил 1,106 трлн иен по сравнению с 294,1 млрд иен в том же месяце годом ранее. Это максимальный показатель с января.

В июле текущего года, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо составляло 638,3 млрд иен.

АСЕАН Минфин Япония
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