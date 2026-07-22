Экспорт Японии в июне увеличился на 19,3%, импорт вырос на 25,4% - до рекорда

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в июне 2026 года подскочил на 19,3% относительно того же месяца прошлого года и составил 10,929 трлн иен ($67 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Это самый существенный подъем с ноября 2022 года, он обусловлен ослаблением курса иены и значительным спросом на ИИ-чипы и оборудование для центров обработки данных (ЦОД). Рост экспорта было зафиксирован по итогам десятого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 18,6%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае экспорт увеличился на 16,8%.

Поставки в Китай в прошлом месяце взлетели на 17,6%, в страны АСЕАН - на 20%, в США - на 13%, в государства Европейского союза - на 20,3%, во Вьетнам - на 32,6%. При этом экспорт в страны Ближнего Востока сократился на 4,2%.

Япония в июне нарастила импорт на 25,4% - до рекордных 11,336 трлн иен ($69,25 млрд). Рост был максимальным также с ноября 2022 года.

Эксперты прогнозировали подъем на 21% после увеличения на 12,5% в мае.

Поставки в Японию из Китая в прошлом месяце повысились на 29,4%, из США - на 52,7%, из АСЕАН - на 25,5%, из ЕС - на 1,6%, из Южной Кореи - на 32,2%. Между тем импорт из государств Ближнего Востока снизился на 3,9%.

Импорт нефти в объемном выражении упал на 13,7%, однако в стоимостном - взлетел на 59,3%, в том числе из-за снижения курса иены.

Внешнеторговый дефицит Японии в июне составил 406,9 млрд иен по сравнению с профицитом в размере 122,3 млрд иен в том же месяце годом ранее. В мае этого года отрицательное сальдо, по уточненным данным, составляло 391,8 млрд иен.