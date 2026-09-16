Рубль утром немного укрепляется к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,5615 руб. (-0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка анализируют новости на тему санкций. Палата представителей Конгресса США приняла процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций, теперь конгрессмены смогут провести окончательное голосование по этой инициативе, передают американские СМИ.

По законодательной инициативе предстоит окончательное голосование в палате, которое, как ожидается, пройдет уже на этой неделе. Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.

"Теперь законопроект должна будет согласовать вся нижняя палата Конгресса, после чего начнется обсуждение документа по существу. Однако окно для принятия закона регламентом ограничено - после 17 сентября конгрессмены отправятся в свои округа для кампании перед ноябрьскими выборами. Если законопроект не удастся утвердить в ближайшие дни, его рассмотрение, вероятно, отложится до января 2027 года", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Нефть

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста накануне. Во вторник Brent подорожала на 2,9%, WTI - на 4,4%.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $108,12 за баррель, на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,07%, до $104,69 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,14 млн баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их спада на 1,8 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.