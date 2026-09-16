Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после бурного роста начала недели в ожидании новостей на тему украинского урегулирования; негативным фактором выступает проседающая в рамках коррекции нефть (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $108 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2343,56 пункта (+0,3%), индекс РТС - 876,43 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Норникеля" (+0,9%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ВК" (+0,5%), но просели акции "МТС" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составляет 84,2362 руб. (-10,01 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

ПАО "МТС" представило параметры новой дивидендной политики на 2027-2028 годы, согласно которой компания будет возвращать акционерам до 20% показателя годовой OIBDA напрямую через дивиденды, а также через обратный выкуп акций. "Дивидендная политика предполагает направление на выплату дивидендов 70% от совокупного возврата стоимости акционерам, что соответствует показателю до 14% OIBDA отчетного периода, оставшаяся доля (30%) направляется на обратный выкуп части акций МТС, находящихся в обращении", - говорится в релизе.

При этом минимальный целевой размер возврата стоимости акционерам МТС составляет 70 млрд рублей за календарный год. МТС намерена выплачивать дивиденды не реже трех раз в год, а первая выплата может состояться в январе 2027 года.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Яндекса" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Как сообщил вечером во вторник портал Axios, высокопоставленные представители Демократической партии США в Палате представителей открыто выразили несогласие с законопроектом, предусматривающим возможность введения новых санкций в отношении России. "Руководство демократов в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен быть выставлен на голосование на этой неделе", - говорится в сообщении. При этом, согласно порталу, не все в партии согласны с этой позицией.

Демократы не против введения ограничений против РФ, однако их смущает предлагаемый в законопроекте метод. Законопроект в случае одобрения позволит администрации президента США Дональда Трампа вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Конгрессмены-демократы, со своей стороны, в последние годы стремились как раз ограничить возможности Белого дома вводить пошлины.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, риски развития "медвежьих" трендов на рынках США и Европы растут и могут усилится в том случае, если ФРС пойдет на повышение процентной ставки.

Рынок акций РФ взял паузу в росте после достижения в понедельник многонедельных пиков. Рублевый индикатор МосБиржи находится недалеко от важного сопротивления 2370 пунктов, стабилизация выше которого может предвещать новый виток роста. В ближайшее время российский рынок будет реагировать на обсуждение законопроекта об антироссийских санкциях в Палате представителей Конгресса США: его одобрение представляет собой риск для нефтяных компаний, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, оптимизм покупателей на рынке акций РФ был испорчен ухудшением геополитического фона. В США законопроект о расширении санкций против России передан на рассмотрение Конгресса. Обсуждение и голосование по документу могут пройти до 17 сентября. Дополнительным негативным фактором выступает усиление атак на энергетическую инфраструктуру РФ. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски дальнейшего ужесточения санкционного давления.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2200-2340 пунктов, считает аналитик.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей гособлигаций в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что Федрезерв на сентябрьском заседании повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Участники рынка оценивают такую вероятность примерно в 92,5%, по данным CME FedWatch. Решение ФРС станет известно в среду в 21.00 мск.

Более жесткая ДКП требуется американскому центробанку для того, чтобы сдержать инфляцию, на которую оказывает повышательное давление недавний скачок цен на нефть.

В Азии утром в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Экспорт Японии в августе увеличился на 19,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Рост был зафиксирован по итогам 12-го месяца подряд. Импорт вырос на 28%, что стало максимальным подъемом с ноября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 18,2%, импорта - на 26,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста днем ранее, участники рынка пытаются оценить масштаб возможных сокращений поставок из Саудовской Аравии в результате приостановки работы нефтепровода "Восток-Запад", который был атакован дронами.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в среду составила $108,29 за баррель (-0,4% и +2,9% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $104,86 за баррель (-0,9% и +4,4% накануне).

Погрузка нефти в саудовском порту Янбу на Красном море по-прежнему не производится. Сырьё доставлялось туда по критически важному нефтепроводу "Восток-Запад". Этот канал поставок был альтернативой Ормузскому проливу, и четкого графика его возвращения в эксплуатацию все еще нет.

Национальная нефтяная компания Ливии на фоне продолжающихся протестов также приостановила работу двух нефтяных месторождений и насосной станции. Несмотря на это, общие объемы добычи в стране в целом остаются стабильными - на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Негативным фактором для нефти также выступили данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США, которые за прошлую неделю выросли на 7,14 млн баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их спада на 1,8 млн баррелей, отмечает Trading Economics. Официальные данные по запасам в США будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве.