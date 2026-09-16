Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Индексация тарифов ЖКУ, запланированная с 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта (п.п.), приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ РФ в 7%, сообщил "Интерфаксу" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"У нас сейчас 6,3% (годовая инфляция - ИФ), а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы", - сказал Тремасов в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF - 2026 в Тюмени.

Июльский прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год составляет 6-7%.