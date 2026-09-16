ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнёт вновь возвращаться к целевым уровням. От этого, собственно говоря, и будет зависеть длительность этой паузы, когда мы возобновим снижение ставки. То есть мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - сообщил Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.

ЦБ в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14,0% годовых после 10 подряд снижений.

Тремасов отметил, что в начале года инфляционная картина была похожа на ту, которая наблюдалась в предыдущий период повышения НДС. "После скачка инфляции в начале года, связанного с повышением НДС, мы видели во многом повторение истории 2019 года, тогда тоже был скачок и потом резкое замедление, в течение года инфляция оставалась низкой. Сейчас в принципе складывалась очень похожая картина. Уже весной мы видели, что инфляция сильно замедлилась, но топливный кризис, по сути, спутал карты", - заявил советник главы ЦБ.

"Причём в первой фазе этого кризиса в июне мы видели исключительно рост цен на топливо и слабую реакцию в устойчивых компонентах инфляции. Мы увидели, что началось устойчивое ускорение инфляции в июле-августе. Когда мы принимали решение в пятницу, у нас ещё не было статистики по инфляции за август. Мы её получили в пятницу вечером. Цифры подтверждают, что устойчивая инфляция, в пресс-релизе мы это отмечали, переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%", - подчеркнул Тремасов.