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Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка
Майкл Кремер
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американец Майкл Кремер, лауреат Нобелевской премии по экономике, назначен главным экономистом Всемирного банка.

Он вступит в должность 1 октября, говорится в пресс-релизе ВБ.

Кремер, которому в этом году исполнится 62 года, получил степень PhD по экономике в Гарвардском университете и в настоящее время является профессором Чикагского университета. В сферу научных интересов Кремера входят экономический рост, технологические изменения и экономика развития. Сейчас он изучает инновации в образовании, здравоохранении, водоснабжении, финансах и сельском хозяйстве в развивающихся странах.

В 2019 году, совместно с Абхиджитом Банерджи и Эстер Дюфло, Кремер получил Нобелевскую премию "за экспериментальный подход к смягчению глобальной бедности". Он также является членом Национальной академии наук США.

"Я рад приветствовать Майкла во Всемирном банке, - написал глава ВБ Аджай Банга. - Он присоединился к нашей организации в период, когда мир особенно нуждается в смелых решениях самых актуальных проблем развития, включая создание рабочих мест для более 1,2 млрд молодых людей, которые вступят в трудоспособный возраст в ближайшее десятилетие".

Майкл Кремер Всемирный банк
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Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

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