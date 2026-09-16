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Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД
Министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо)
Фото: Александр Миридонов/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин вошли в состав совета директоров ОАО "РЖД", сообщила компания.

Совет директоров был избран в составе 13 человек. Свои места в нем сохранили: руководитель РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В качестве независимых директоров в совете директоров РЖД остались - ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Первый замминистра финансов Ирина Окладникова вышла из состава совета директоров РЖД, она состояла в совете с 2021 г.

Последний раз РЖД раскрывали состав совета директоров в июле 2024 г.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 г., 100% акций принадлежат государству.

Антон Силуанов Андрей Никитин РЖД
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