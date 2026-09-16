Поиск

Минфин перечислил НРД 3,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043" и замещающему выпуску

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,7 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций.

Процедура замещения была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2043 году составлял $1,5 млрд. По данным, которые приводил Минфин, коэффициент замещения локальными бумагами этого выпуска составил 46,7%.

Минфин НРД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

 Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

 ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11771 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов