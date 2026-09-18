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Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $70 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о росте экспортных заказов на российское вооружение, их портфель превысил $70 млрд. Он сказал это на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Растет и портфель экспортных заказов, на сегодняшний день он превысил 70 млрд долларов. Это означает, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружения", - заявил он.

Он сообщил, что оружие и техника направляются на фронт в полном объеме, закрываются все потребности Вооруженных сил России и всех силовых ведомств.

Владимир Путин
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