Нефть Brent подешевела до $103,68 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени торгуются по $103,68 за баррель, что на $1,14 (1,09%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $1,01 (0,95%), до $104,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,90 (0,88%), до $101,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $0,52 (0,51%), до $101,91 за баррель.

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд на фоне ослабших опасений в отношении перебоев поставок на Ближнем Востоке и возросших надежд на дипломатическое решение конфликта.

Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена примерно наполовину восстановить мощности поврежденного в результате атаки БПЛА нефтепровода "Восток-Запад". Полное восстановление ожидается в течение шести недель.

Пока же Эр-Рияд перенаправляет часть экспорта через Ормузский пролив. Нефть перевозится через него на челночных судах, а затем загружается на танкеры, стоящие за его пределами, чтобы ограничить риск ударов со стороны Тегерана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления атак на Иран в преддверии встречи с лидерами стран Персидского залива в Нью-Йорке на следующей неделе, пишет Trading Economics.