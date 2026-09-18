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Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре
Фото: Tom Stoddart/Hulton Archive/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco не будет поставлять сырье нефтеперерабатывающим заводам Европы в октябре, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Saudi Aramco уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ о том, что не будет поставлять им нефть в октябре из-за атаки на ключевой нефтепровод страны на Красном море, и это решение компании "касается всех европейских клиентов".

В Saudi Aramco информацию пока не подтвердили.

На прошлой неделе критически важный нефтепровод Саудовской Аравии "Восток-Запад" подвергся атаке беспилотников, его работа была остановлена. Как отмечают источники Bloomberg, нефтепровод планируется частично запустить в течение нескольких дней, а полностью восстановить - в течение полутора месяцев.

Нефтепровод "Восток-Запад" пропускной способностью около 7 млн баррелей в сутки и длиной 1,2 тысячи км использовался для доставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива. По сообщениям западных СМИ, в результате атак беспилотников были повреждены две насосные станции, обслуживающие этот трубопровод.

Saudi Aramco Европа Янбу Ормузский пролив Саудовская Аравия
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