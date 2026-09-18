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Российский ОПК совершенствует свою продукцию, изучая ее применение в бою

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отметил, что продукция ОПК России совершенствуется на основе анализа ее применения в боевых условиях. Он сказал это на церемонии вручения госнаград в Кремле и поблагодарил российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный и героический труд.

"Вы грамотно и оперативно решаете сложные, нестандартные задачи, активно модернизируете производство, трудитесь в несколько смен, сверхурочно, регулярно выезжаете на передовую и изучаете применение своей продукции в боевых условиях, чтобы совершенствовать ее характеристики", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия будет и дальше "делать все необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять войскам самое современное вооружение и технику, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения".

Он отметил, что современные вызовы требуют от России постоянно двигаться вперед. "Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу, создавать новые заделы, укреплять технологический, производственный суверенитет России. Уверен, что вместе мы решим все эти задачи", - подчеркнул Путин.

ОПК Владимир Путин
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