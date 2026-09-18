Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду

Сам 96-летний инвестор перешел на должность почетного председателя совета

Говард Баффет Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сын Уоррена Баффета Говард избран председателем совета директоров Berkshire Hathaway, сообщила инвесткомпания.

Занимавший этот пост его 96-летний отец перешел на должность почетного председателя. Этот статус он получил "за невероятные заслуги перед Berkshire и ее собственниками".

Уоррен Баффет, работающий в компании с 1965 года и уступивший недавно пост CEO Грегу Абелю, останется членом совета директоров и продолжит делиться "ценными суждениями и взглядами".

Говард Баффет входит в состав совета директоров Berkshire с 1993 года. Совет избрал его председателем в соответствии с давно утвержденным планом преемственности, отмечает компания.

С 1999 года Говард Баффет возглавляет благотворительный фонд своего имени - Howard G. Buffett Foundation, ориентированный на обеспечение мировой продовольственной безопасности и разрешение конфликтов. Около десяти лет он был послом доброй воли Мировой продовольственной программы ООН.