Банк России не поддержал запуск эксперимента с некастодиальными криптокошельками

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал запуск экспериментального правового режима (ЭПР), который позволил бы владеть некастодиальными криптокошельками всем участникам, а не только занятым во внешнеэкономической деятельности, в том числе из-за возможных проблем с ФАТФ, заявил на Московском финансовом форуме первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ФАТФ - FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

О рассмотрении возможности проведения ЭПР с некастодиальными кошельками в июне заявлял замминистра финансов Иван Чебесков. Нескастодиальные криптокошельки дают контроль пользователю над ключами от блокчейн-адреса. Для создания такого кошелька не нужно проходить идентификацию у посредника. ФАТФ, миссия которой в России может пройти в 2028 году, относит такие кошельки к зоне повышенного риска. Кастодиальные кошельки предполагают, что ответственность за сохранность средств распределяется между пользователем и третьим лицом, например, биржей или брокером, и требуют прохождения процедуры KYC (know your customer).

"В рамках дискуссии мы слышали от многих коллег, а зачем нужны некастодиальные кошельки? Главный пример, он заключался в том, что это поможет нам бороться с санкциями, это поможет нам сохранить актив, не дать его блокировать и так далее. Мы находимся в этом плане в очень такой дуальной, специальной ситуации. Она заключается в том, что как раз нельзя дать повода, показать, что мы сейчас создали такой механизм или допустили всех участников финрынка к бесконтрольному инструменту, который в принципе позволяет обойти санкции", - сказал Чистюхин.

"Я почему-то предполагаю, что международные контролеры только и ждут, как бы вот увидеть это, обнаружить и привязаться к этому и наложить на нас намного большие, более серьезные рестрикции по линии там ФАТФ по обыкновенным платежам. Мне кажется, нам вот этого сделать в настоящее время никак нельзя", - добавил он.

Он напомнил, что сейчас в России начинает работать регулирование, которое позволяет использовать некастодиальные кошельки участникам ВЭД. При этом данный механизм предполагает определенный контрольный механизм, наличие паспортов сделок, контроль банков. Следует посмотреть, как это будет работать, отметил первый зампред ЦБ.

"В рамках текущего регулирования были созданы и по другим основаниям возможности, чтобы, ну, грубо говоря, для особо страждущих зарубежные дружественные юрисдикции обеспечили возможность использования кастодиальных кошельков. Все эту возможность понимают, и тупика здесь никакого нет. Вот в этом смысле, мне кажется, что начинать какой-то искусственный процесс по созданию экспериментально-правового режима и, повторюсь, там про первый тезис - навлекать на себя вот этот контрольный гнев, мне кажется, никакого смысла не имеет", - сказал Чистюхин.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.