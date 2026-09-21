Brent подешевела до $102 за баррель

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются на ожиданиях, что на этой неделе появится возможность для возобновления усилий по дипломатическому урегулированию конфликта США с Ираном.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило Mehr. Американский президент Дональд Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.

К 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,87 (1,8%) до $102 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,95 (0,91%), до $103,87 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,81 (1,8%), до $98,49 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,61 (1,58%), до $100,3 за баррель.

"Похоже, премия за риск в ценах на нефть снижается благодаря надеждам, что на этой неделе может наметиться дипломатический путь к деэскалации войны между США и Ираном, - говорит аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Оправдаются ли эти надежды - другой вопрос. Время покажет".

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в субботу нанесли удары по "чувствительным объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по объекту нефтекомпании Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море, являющемуся ключевым экспортным хабом.

Ранее СМИ сообщали, что Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов после обращения властей Саудовской Аравии к Пекину.

Aramco в сентябре увеличила экспорт нефти через Ормузский пролив. В целом объем экспорта нефти из страны с начала этого месяца уже превысил 4 млн баррелей по сравнению с августовским уровнем в 2,4 млн баррелей, по данным Kpler.