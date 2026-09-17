Дефицит бюджета РФ в 2027 году ожидается на уровне 2% ВВП

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на следующий год верстается исходя из консервативного прогноза цены на нефть, дефицит может составить порядка 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета, главного финансового документа страны на предстоящую трёхлетку. Его проект также в плановом порядке активно готовится. По предварительной оценке, коллеги скажут ещё об этом, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2% (ВВП в 2027 году - ИФ). И это при очень консервативной оценке цены на нефть", - сказал Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

"Как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем её в порядке $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надёжно", - отметил Путин, добавив, что прогноз предусматривает пополнение Фонда национального благосостояния.

Именно на уровне $50 за баррель планируется установить со следующего года цену отсечения в бюджетном правиле, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

Дефицит бюджета в 2027 году в законе о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов был предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.