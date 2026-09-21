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Бундесбанк прогнозирует сохранение повышенной инфляции в ближайшее время

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в Германии в ближайшее время останется на повышенном уровне, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Это обусловлено ростом стоимости энергоносителей, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке, а также предстоящей в следующем году реформой здравоохранения в ФРГ. ЦБ также отметил, что крупнейшая экономика Европы летом утратила прежнюю динамику из-за ослабления экспорта и потребительского спроса, а также последствий засухи, однако в оставшуюся часть года ожидается ее восстановление.

Инфляция, составившая в августе 2,9%, "пока останется высокой", сообщается в документе. В качестве причин регулятор назвал высокие цены на топливо, низкий уровень запасов газа, а также риск распространения последствий роста цен на энергоносители на другие секторы экономики.

Кроме того, ожидается, что реформа здравоохранения, вступающая в силу в начале 2027 года, в сочетании с введенными в этом году изменениями правил снабжения аптек приведет к временному усилению инфляции почти на 0,5 процентного пункта в первой половине следующего года.

По оценке ЦБ, в текущем квартале рост экономики будет незначительным. Тем не менее, он по-прежнему ожидает восстановления показателей в последние три месяца года: опросы бизнеса указывают на улучшение перспектив в производственном секторе, меры бюджетной поддержки стимулируют экономическую активность, а расходы на инфраструктуру продолжают поддерживать строительную отрасль.

"Впрочем, это также будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и от того, как быстро нормализуется уровень воды в важных водных артериях", - отмечается в отчете.

Предварительные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы 30 октября.

ФРГ Бундесбанк Германия Европа
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