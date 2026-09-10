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Инфляция в Германии в августе ожидаемо ускорилась до 2,9%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления (Destatis).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,8% в июле.

Августовский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Цены выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован их скачок на 0,9%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе также увеличились на 2,9% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные тоже совпали и с предварительной оценкой, и с прогнозом рынка.

Стоимость энергоносителей в Германии подскочила на 10,5% относительно августа прошлого года, максимальными темпами с февраля 2023 года, после роста на 8,3% в июле. Цены на продукты питания в годовом выражении выросли всего на 0,1%, при этом яйца подорожали на 15,2%, а сливочное масло упало в цене на 29,9%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе повысились на 2,4%, как и в июле.

Стоимость услуг в Германии увеличилась на 2,8% в сравнении с августом прошлого года после роста на 2,9% в июле. Подъем цен на товары ускорился до 3% с июльских 2,5%.

Германия
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