Поиск

Германия понизила вдвое прогноз роста ВВП на 2026 г. из-за ближневосточного конфликта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Германии понизили вдвое прогноз роста ВВП страны на 2026 год из-за скачка цен на энергоресурсы в результате ближневосточного военного конфликта.

Согласно новому прогнозу министерства экономики Германии, ВВП страны в текущем году увеличится на 0,5%. Январский прогноз ведомства предусматривал повышение на 1%.

"Экономический рост, ожидавшийся в этом году, снова сдерживается внешними геополитическими шоками, - заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Война в Иране привела к росту цен на энергоресурсы и сырьевые товары. Это оказывает давление на домохозяйства и увеличивает их издержки".

Прогноз роста ВВП Германии на 2027 год понижен ведомством до 0,9% с 1,3%.

Конфликт на Ближнем Востоке способствует усилению инфляционного давления и повышает вероятность подъема основных процентных ставок Европейским центральным банком в этом году.

Министерство экономики Германии прогнозирует средние темпы инфляции в стране в 2026 году на уровне 2,7%, в 2027 году - 2,8%.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Иран согласится на переговоры с США, когда увидит шансы на успех

 Молдавский олигарх, бывший лидер Демпартии Плахотнюк осужден на 19 лет

 Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций против РФ и кредит для Украины

 Молдавия с 25 апреля планирует отменить режим ЧП в энергетике

 Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

