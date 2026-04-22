Германия понизила вдвое прогноз роста ВВП на 2026 г. из-за ближневосточного конфликта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Германии понизили вдвое прогноз роста ВВП страны на 2026 год из-за скачка цен на энергоресурсы в результате ближневосточного военного конфликта.

Согласно новому прогнозу министерства экономики Германии, ВВП страны в текущем году увеличится на 0,5%. Январский прогноз ведомства предусматривал повышение на 1%.

"Экономический рост, ожидавшийся в этом году, снова сдерживается внешними геополитическими шоками, - заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Война в Иране привела к росту цен на энергоресурсы и сырьевые товары. Это оказывает давление на домохозяйства и увеличивает их издержки".

Прогноз роста ВВП Германии на 2027 год понижен ведомством до 0,9% с 1,3%.

Конфликт на Ближнем Востоке способствует усилению инфляционного давления и повышает вероятность подъема основных процентных ставок Европейским центральным банком в этом году.

Министерство экономики Германии прогнозирует средние темпы инфляции в стране в 2026 году на уровне 2,7%, в 2027 году - 2,8%.