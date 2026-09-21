Иск о передаче РФ акций "Уральских заводов" объяснили наличием иностранного инвестора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО "Уральские заводы" и долей ООО "ЭБИСУ" (оба - Ижевск) связан с наличием иностранного инвестора в числе их собственников и несогласованием сделок купли-продажи этих предприятий, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с исковым заявлением.

"Один из собственников с момента рождения является гражданином Республики Молдова и признается иностранным инвестором", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за пределы Российской Федерации выехал еще один из собственников компаний, который стал фигурантом уголовного дела.

Источник уточнил, что за последние годы было совершено несколько сделок, направленных на изменение структуры собственников этих предприятий, осуществляющих стратегические виды деятельности. При этом сделки не были направлены на согласование правительственной комиссии.

Он отметил, что группа лиц с участием иностранного инвестора приобрела право распоряжаться более 50% АО "Сарапульский электрогенераторный завод", АО "Уральские радиостанции", АО "Уральские заводы", АО "ФПГ "Уральские заводы" и ООО "УК "ФПГ "Уральские заводы".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 9 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ". Иск подан к АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы" и ряду физлиц. Генпрокуратура требует признания недействительными сделок купли-продажи акций АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и отчуждения их в доход государства от Виталия, Нины, Ольги и Вероники Шурыгиных, Татьяны Ушаковой, Вероники Нудько, Олега Липатова, Любови Кузьминой, Василя Мусина, Андрея Перепелицы, Елизаветы Широких и Татьяны Анюшиной.

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и указанных физлиц, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юрлиц.

Уголовное дело экс-гендиректора

Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что экс-гендиректор АО "Уральские заводы" Мусин был задержан и арестован за хищение денежных средств МВД России, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Мусину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о "контракте на сумму порядка 50 млн рублей".

В настоящее время рассмотрение этого уголовного дела, возбужденного в 2024 году, продолжается в Октябрьском суде Ижевска.

АО "Уральские заводы" - разработчик и производитель цифровых мобильных систем радиосвязи.