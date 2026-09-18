Генпрокуратура попросила передать в доход РФ акции "Уральских заводов"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 9 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" (Ижевск), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск подан 10 сентября к АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы" и ряду физлиц. Генпрокуратура требует признания недействительными сделок купли-продажи акций АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и отчуждения их в доход государства от Виталия, Нины, Ольги и Вероники Шурыгиных, Татьяны Ушаковой, Вероники Нудько, Олега Липатова, Любови Кузьминой, Василя Мусина, Андрея Перепелицы, Елизаветы Широких и Татьяны Анюшиной.

Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество АО "Уральские заводы" и ООО "ЭБИСУ" и указанных физлиц, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юрлиц.

Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что экс-гендиректор АО "Уральские заводы" Мусин был задержан и арестован за хищение денежных средств МВД России, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Мусину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о "контракте на сумму порядка 50 млн рублей".

В настоящее время рассмотрение этого уголовного дела, возбужденного в 2024 году, продолжается в Октябрьском районном суде Ижевска.

АО "Уральские заводы" - разработчик и производитель цифровых мобильных систем радиосвязи.