Гендиректор АО "Уральские заводы" арестован за хищение в сфере гособоронзаказа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

"Суд избрал меру пресечения в отношении Мусина Василя Марсельевича до 17 августа", - сообщил "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, следствие вменяет Мусину, что, находясь в должности гендиректора АО "Уральские заводы", он "совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет о "контракте на сумму порядка 50 млн рублей". Уголовное дело было возбуждено в отношении Мусина и других неустановленных пока следствием лиц 17 июня.

Мусину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если вина будет доказана, гендиректору грозит до 10 лет заключения.