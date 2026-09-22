Рубль утром подрастает в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется при подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,4655 руб. (-2,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Федеральный бюджет РФ в 2026 году может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" на полях Московского финансового форума. Он отметил, что в основном источником финансирования дефицита будут остатки средств.

"Мы будем выходить на рынок, но в таких пределах, которые обеспечивают нам устойчивое положение на финансовом рынке. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это в ни коем случае не будет отражаться на финансах", - сказал министр.

Силуанов также сообщил, что Минфин прогнозирует пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году на сумму от 600 млрд рублей до 1 трлн рублей. "Общий объем фонда на конец года может составить до 5 трлн рублей (ликвидная часть ФНБ - ИФ), поэтому видим, что конъюнктура позволяет нам восполнить использованные ранее средства ФНБ", - сказал он.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП. В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. В августе наблюдался профицит в размере порядка 600 млрд рублей.

Изначально Минфин не закладывал пополнение ФНБ по итогам 2026 года. Силуанов в начале июня заявлял, что ФНБ по итогам 2026 года может быть пополнен примерно на 1 трлн рублей в случае сохранения текущей на тот момент ценовой конъюнктуры.

Цены на нефть

Цены на нефть растут утром во вторник после четырехдневного спада, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы ее урегулирования.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по московскому времени составляет $101,93 за баррель, что на 1,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене на 1,69%, до $97,11 за баррель.

Президент США Дональд Трамп выступит во вторник перед участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и, возможно, встретится "на полях" с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На этой неделе также ожидаются встречи Трампа с руководством других стран Персидского залива и председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем Саудовская Аравия последние шесть дней перевозила по 2,9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. Согласно снимкам со спутников, в саудовских экспортных терминалах в Персидском заливе в минувшие выходные находились супертанкеры общей вместимостью в 14 млн баррелей.