Alibaba представила новый ИИ-чип

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba в ходе проводимой его облачным подразделением ежегодной конференции Apsara представил новый ИИ-чип Zhenwu V900, сообщает CNBC.

Alibaba утверждает, что он втрое производительнее выпущенного в мае предшественника Zhenwu M890.

Массовое производство и запуск в продажу новых чипов запланированы на первый квартал 2027 года. Существующие процессоры Zhenwu уже используют более 650 заказчиков из различных отраслей, включая автопром, финсектор и энергетику.

Alibaba также объявила о планах расширить глобальные мощности дата-центров Alibaba Cloud к 2032 году до более чем 20 ГВт и выпустить линейки ИИ-моделей Qwen 4.5 и Qwen 5 после Qwen 4, которая находится на этапе обучения.

Главный исполнительный директор Alibaba Эдди У сказал, что у машинного мышления по-прежнему громадный потенциал роста, и сравнил текущее развитие ИИ с ранними стадиями электрификации. "ИИ-программирование - это просто лампочка эпохи машинного интеллекта", - добавил он.