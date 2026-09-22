Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия во вторую декаду сентября почти в четыре раза снизила отгрузки пшеницы на экспорт, зерновые потоки сместились в порты Балтики, говорится в мониторинге Российского зернового союза.

"Сокращение отгрузок, начавшееся в июле, продолжается. За вторую декаду сентября на экспорт было отправлено 347 тысяч тонн пшеницы против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. То есть падение почти в четыре раза", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Отгрузки ячменя снизились в 9,9 раза, до 21,9 тысячи тонн, кукурузы - в 3,3 раза, до 11,8 тысячи тонн.

В целом за этот период на экспорт была отправлена 381 тысяча тонн основных видов зерна против почти 1,6 млн тонн год назад.

Как прогнозирует Тюрина, по итогам сентября экспорт пшеницы может составить "порядка 1 млн тонн, не больше". Год назад было отгружено 5,7 млн тонн, в августе 2026 года - 1,3 млн тонн.

Число стран, куда отгружалась российская пшеница, за декаду составило 8 против 29 годом ранее. Лидирует Египет, но отгрузки на его рынок упали в 3,6 раза, до 81 тыс. тонн. На втором месте Кения, снизившая закупки в 2,3 раза, до 50 тыс. тонн, на третьем - Йемен, куда отправлено 32,4 тыс. тонн, что в 1,6 раза меньше прошлогоднего. Поставки в Нигерию также снизились в 1,6 раза, до 30 тыс. тонн.

В то же время экспорт в Иран вырос до 28,6 тыс. тонн с 1 тыс. тонн за вторую декаду сентября 2025 года. Кроме того, новым направлением для этого периода стала Мексика, куда отгружено 25 тыс. тонн. Прежний крупный покупатель - Турция купила лишь 6,1 тыс. тонн против более 200 тыс. тонн год назад.

Ячмень поставлялся только в Иран, кукуруза - в Иран и Афганистан.

Пшеницу экспортировали только 10 компаний, в прошлом сезоне в это время их было 51.

Тюрина также сообщила, что зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 9 портов против 35 год назад. Лидирует по отгрузкам Высоцк - 135 тысяч тонн, из Усть-Луги отправлено 85 тысяч тонн. Перевалка через Новороссийск упала в 9,6 раза и составила 72,5 тысячи тонн. Затем следует Астрахань - 51 тысяча тонн (в 1.3 раза меньше), Калининград - 30 тысяч тонн.

По ее словам, из Высоцка шли поставки в Египет и Кению, из Усть-Луги - в Нигерию, из Астрахани - в Иран и Афганистан, из Калининграда - в Мексику.

Отвечая на вопрос об отгрузках через черноморские порты, инфраструктура которых была повреждена в результате налетов украинских беспилотников, эксперт сообщила, что они резко упали. В частности, через Туапсе - в 9,3 раза, до 6,1 тысячи тонн.

Как сообщила Тюрина, те страны, которые не закупают сейчас российскую и украинскую пшеницу, начинают искать новых поставщиков - "от Европы до Австралии". Однако несмотря на стабильный спрос, цены в Европе за декаду снизились на $2, до $289 за тонну, американская пшеница подешевела на $1, до $307 за тонну. Цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) снизилась на $2, до $212 за тонну. Разница между ценой в Новороссийске (пшеница 4 класса, FOB) и европейской пшеницы составляет $77 за тонну. "Это, конечно, огромный разрыв", - отметила эксперт.

Цена у производителей за декаду снизилась на 100 рублей в среднем, до 8,9 тысячи рублей за тонну. Но в долларовом эквиваленте она подросла до $105,7 со $104 за тонну на 10 сентября. "Но такого низкого уровня цен в сентябре у производителей мы не фиксировали за последние восемь лет, в сентябре 2025 года цена составляла $129 за тонну", - сказала Тюрина.

"Ситуация трудно прогнозируема, потому что, понятно, что потенциал достаточно большой, на уровне прошлого сезона, спрос также на достаточно хорошем уровне, но логистические и геополитические ограничения не позволяют прогнозировать, что будет дальше с ценами", - заявила эксперт.